Violência doméstica: homem quando bebe fica violento e agride a irmã

Mulher aciona Brigada Militar depois do irmão chegar em casa embriagado e provocar desavença.

A vítima disse que outros episódios já tinham sido registrados devido ao problema que o acusado tem com a bebida.

Na ocasião passada o mesmo teria a agredida com um soco e a segurou forte pelo braço. Um vizinho interferiu e o irmão ficou ferido. Ao meio-dia de quinta-feira, novamente o mesmo teria chegado na residência que fica no bairro Segabinazzi e teria tentado agredir a vítima, além de ter apedrejado a casa do vizinho. A mulher solicitou medidas protetivas contra o irmão, pois o mesmo se torna agressivo quando está embriagado.