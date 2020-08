Visitação à Ponte de Pedra do Tigre, em Alegrete, aumentou poluição no entorno

Compartilhe









Um cartão postal no meio do pampa gaúcho, mais especificamente na região do Tigre em Alegrete, a ponte de pedra esculpida pela natureza tem levado muitos turistas ao local. Durante a pandemia esse movimento de visitação se intensificou.

Aos finais de semana muitos, tanto de Alegrete, Manoel Viana e de outras cidades próximas vão visitar o local que chama atenção, tanto pela beleza da Ponte como as outras belezas naturais. O problema é que pela circulação de pessoas aumentou o descarte de lixo como sacos plásticos, sacolas e garrafas pets dos que vão fazer turismo.

Essa preocupação veio da Secretária de Agricultura de Manoel Viana, Luiza Meus, ao ouvir relatos de amigas que estiveram na Ponte de Pedra do Cerro do Tigre. – Não tem onde jogar ou descartar o lixo. Tem lixo pelos campos e com o aumento de pessoas, aumentou a poluição, considera

A Secretária de Meio Ambiente de Alegrete, Gabriela Trindade Segabinaszi, diz que a área é privada, mas falou que as pessoas têm que ter consciência de que um presente lindo que a natureza nos oferece, além de nos encantar, deve ter todo o entorno preservado. E aos que levarem lanche ao visitar o local, recolhem as embalagens e jamais joguem no campo, alerta.

O dono da área, Caio Nemitz, confirmou que realmente aumentaram as visitações. -Eu não tenho interesse em explorar turisticamente e acredito que hoje esta seja um dos locais mais bonitos do RS e que uma das saídas seria um comodato com a Prefeitura. E mais do que isso quem foi visitar o cartão postal da Ponte de Pedra tenha em mente que deve cuidar do ambiente e recolher todo o lixo que produz

Embora o proprietário dos campos onde se situa a Ponte tenha preparado um melhor acesso da estrada ao pé do morro, a escalada até o topo é íngrime, exigindo muito cuidado e esforço. Mas se torna gratificante pela beleza do local e a oportunidade de contemplar, do alto, a bela paisagem dos campos entrecortados por lavouras e as formações rochosas da região do Tigre.

Há sinais de erosão ao redor, mas a ponte de pedra se mantém intacta, deslumbrante aos olhos de todos. Um cenário que fica gravado na retina de cada visitante pela beleza indescritível do lugar. Todos aproveitam, ao máximo, para registrar em fotos a verdadeira tomada da ponte de pedra.

Vera Soares Pedroso

Fotos Jesse Trindade