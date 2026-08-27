Visitadores do Programa Primeira Infância Melhor garantem integral apoio ao desenvolvimento de crianças em Alegrete

No Dia da Infância, o coordenador do PIM no município, Dionatan Dornelles Dias destaca a importância dos cuidados e estímulos nos primeiros anos de vida. O programa acompanha gestantes e crianças de até seis anos, com prioridade para os de até três anos e famílias em situação de vulnerabilidade no Município.

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Segundo o assistente social do GTM, Dionatan, a primeira infância é uma fase de intensa formação das bases cognitivas, motoras, socioafetivas e de linguagem. O PIM atua junto às famílias por meio de orientações, atividades lúdicas e visitas domiciliares, fortalecendo vínculos e incentivando um ambiente seguro e estimulante para o desenvolvimento infantil.

A atuação dos visitadores do PIM ,em em muitas situações sãos desafiadoras, diante das condições das família e até a violência domestica em que os pequenos estão inseridos. “Mas a missão é fazer com que cada bebê e cada criança tenha o máximo de cuidado e atenção, referente a vacinação em dia, peso, altura e cuidados para garantir o seu pleno desenvolvimento, atesta Dionatan.

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“Quando os visitadores enfrentam situações de violência, abandono ou maus tratos, acionamos a Rede de Proteção, pois é um trabalho integrado com outros braços da saúde ou da assistência social, lembra o Coordenador. O objetivo é orientar e apoiar as famílias, garantindo os direitos, o afeto, a proteção integral e condições adequadas para o desenvolvimento das crianças.