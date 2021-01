Vítima de afogamento em Imbé depositava as cinzas da avó no mar quando foi surpreendida pelas ondas

– Ainda não entendemos o que ocorreu. Era muito próximo da areia, mas ele não conseguiu sair – lamenta o tio, a quem o auxiliar de produção chamava de pai.

Morador de Novo Hamburgo, Maximiliano trabalhava numa fábrica de calçados, era separado e pai de um menino de 10 anos. Nos últimos tempos, morava com a avó materna, que faleceu vítima de covid-19. No mesmo terreno, em outra casa, vivia a mãe dele. O pai do auxiliar de produção morreu em janeiro do ano passado.

No sábado, ele e as familiares deixaram o Vale dos Sinos em direção ao Litoral Norte apenas para concretizar o último pedido da avó. Foi quando ocorreu a tragédia.

Conforme o tenente-coronel Claudio Morais, comandante do 9º Batalhão de Bombeiro Militar, o episódio é um alerta para as condições traiçoeiras do mar do litoral gaúcho neste período.

– Estamos com vento leste, o significa que, além da força natural da água, as ondas ainda estão impulsionadas para o lado. Isso significa que as pessoas podem ser arrastadas com facilidade e serem vítimas de um retorno muito rápido. Todo cuidado é pouco.

No final da tarde de domingo, a família ainda em choque aguardava a liberação do corpo de Maximiliano para iniciar o velório.

– Ele era uma pessoa nota mil. Amava o Grêmio, que era tudo para ele. Assistimos muitos jogos juntos. Quando era tarde, ele dormia na minha casa para ir cedo para o trabalho. Éramos muito apegados. Me chamava de pai. Vai ser difícil demais a despedida – lamentou Rogério.

O sepultamento está previsto para ocorrer nesta segunda-feira (25), 10h, no Cemitério Ecumênico em São Leopoldo. O velório acontece até as 22h deste domingo, na capela 4, no Jardim da Memória, em Novo Hamburgo.