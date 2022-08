Vitima de estelionato: não é só a tentativa de golpe sórdido, o pior é o abalo emocional

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

Uma alegretense procurou o PAT para fazer uma alerta, mais um alerta sobre os inúmeros e recorrentes golpes.

Ela destacou que, embora já tivesse conhecimento sobre os estelionatos, quando ocorreu com sua família a situação, por um instante ela se descompensou emocionalmente.

A jovem que tem um relacionamento há mais de cinco anos, por muito pouco não teve o lar destruído. A vítima descreveu que o companheiro foi para outra cidade onde realizou um curso.

Neste período, ele recebeu uma mensagem na tentativa do golpe do nudes. Imediatamente bloqueou o número, porém, não imaginava que os golpistas iriam seguir com ameaças e iriam clonar seu WhatsApp.

Passado um dia, a companheira recebeu prints de conversas como se fossem dele. A tentativa era fazer com que, na sequência, fossem realizados depósitos para que não enviassem os prints para outros amigos e familiares, assim como, nas redes sociais.

Esse golpe e ameaças são recorrentes, contudo, é preciso ter muita atenção para que relacionamentos não sejam destruídos, alertou a vítima.

A tentativa de estelionato que iniciou com o golpe dos nudes, também, teve o WhatsApp clonado, conta do Twitter falsa com foto e alguns dados da vítima.

A alegretense ressaltou que procurou a Delegacia de Polícia de Alegrete para registro e foi quando se deparou com essa realidade de forma mais dura que a fez buscar o PAT para mais um testemunho sobre o assunto. Os estelionatarios são, geralmente, uma quadrilha que ludibria as vítimas de forma sórdida.

“Parece que nunca é o suficiente, por mais que os alertas sejam realizados todos os dias, as pessoas continuam caindo. É preciso muita atenção e cuidado” – completa.