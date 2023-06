Vítima de violência doméstica ‘pede pizza’ para denunciar agressor no RS

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

Um homem de 45 anos foi preso em flagrante neste sábado (24), em Tramandaí, no Litoral Norte do RS, após sua mulher, vítima de violência doméstica, denunciar as agressões em código para a Brigada Militar (BM). Para fazer a denúncia, a vítima ligou para o 190 e pediu uma pizza.

“Preciso de uma pizza urgente”, disse a mulher ao telefone. No local, os policiais encontraram a mulher, que relatou que seu companheiro havia lhe agredido com socos, chutes e puxões de cabelo.

De acordo com a Brigada Militar, o agressor tem passagens policiais por descumprimento de medida protetiva, lesão corporal, ameaça, injúria, ameaça, entre outros crimes.

Por Gustavo Foster, g1 RS