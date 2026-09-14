Vitrines de Alegrete resgatam a herança Jesuítica e Guarani durante os Festejos Farroupilhas 2026

As ruas do comércio de Alegrete ganharam um colorido especial durante os Festejos Farroupilhas 2026. Em uma iniciativa que aproxima a tradição gaúcha da comunidade e do comércio local, Centros de Tradições Gaúchas (CTGs), Departamentos de Tradições Gaúchas (DTGs), Grupos Tradicionalistas e Piquetes participam do Concurso de Vitrines dos Festejos Farroupilhas, tendo como inspiração o tema estadual deste ano: “Herança Jesuítica e Guarani no Rio Grande do Sul: 400 anos de cultura e tradição”.

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A proposta transforma estabelecimentos comerciais em verdadeiros espaços de expressão cultural. Em cada vitrine, as entidades tradicionalistas são desafiadas a interpretar o tema dos festejos e apresentar ao público elementos que remetam à presença e à contribuição dos povos Guarani e das Missões Jesuíticas para a formação histórica, cultural e identitária do Rio Grande do Sul.

Ao todo, 17 entidades tradicionalistas participam da iniciativa, distribuídas em duas categorias. As vitrines foram montadas em diferentes pontos do comércio de Alegrete, levando a temática dos festejos para as principais ruas da cidade.

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Comissão avalia criatividade e fidelidade ao tema

Durante o período do concurso, uma comissão avaliadora percorre os estabelecimentos participantes para analisar as produções. Entre os principais critérios estão a criatividade, a fidelidade ao tema proposto para os Festejos Farroupilhas 2026 e a apresentação geral da vitrine.

A avaliação busca reconhecer não apenas a beleza das decorações, mas principalmente a capacidade das entidades de traduzirem, por meio de elementos visuais, símbolos e referências históricas, a importância da herança Jesuítica e Guarani na construção da cultura sul-rio-grandense.

A iniciativa também proporciona uma oportunidade de ampliar o alcance das ações tradicionalistas. Ao ocupar as vitrines do comércio, o movimento leva a temática farroupilha para além dos espaços tradicionalmente destinados às comemorações, aproximando lojistas, tradicionalistas, moradores e visitantes.

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Entidades levam a história para as ruas

Entre as participantes está o CTG Sentinela do Ibicuí, que apresenta sua proposta na Loja Benoit, na Rua dos Andradas, nº 408. O CTG Dona Luiza participa na Loja Deltasul, na Rua Gaspar Martins, nº 203, enquanto o CTG Oswaldo Aranha montou sua vitrine na loja A Casa do Gaúcho, na Rua dos Andradas, nº 479.

Também integram o concurso o DTG Juventude, na Via Casa Mix, na Rua General Vitorino, nº 246; o Grupo Nativista Ibirapuitã, nas Lojas Izolan Calçados, na esquina da Rua dos Andradas com a Vasco Alves; e o CTG Querência Charrua, na Class Moda Jovem, na Rua dos Andradas, nº 480.

O CTG Amizade de Vasco Alves participa nas Lojas Becker, na Rua Venâncio Aires, nº 737. Já o Centro Farroupilha de Tradições Gaúchas está representado na loja Mariá’s, na Rua dos Andradas, nº 84.

A programação inclui ainda o CTG Vaqueanos da Fronteira, na Iz Calçados, localizada na Rua General Sampaio, nº 1022; o CTG Quero-Quero, na loja Pormenos, na Avenida Assis Brasil, nº 684; e o GT Tradição Gaúcha, na Iasfa Alimentos, na Rua General Vitorino, nº 218.

O GT Reponte de Laçadores apresenta sua decoração na Casa dos Colchões, na Rua dos Andradas, nº 606. O GT Namir Giovane Antunes participa na loja Mundo Encantado, na Rua dos Andradas, nº 160, enquanto o GT Os Tauras está na Joalheria e Óptica Pampa, na Rua dos Andradas, nº 310.

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Entre os piquetes participantes estão o PQT Lenço Branco, na Ótica Diniz, na Rua Vasco Alves, nº 315; o PQT Presilha da Amizade, na loja Baita Chão, na Rua dos Andradas, nº 28; e o PQT Filhos do Cerro, na Loja Deltasul, na Rua dos Andradas, nº 431.

Cultura, comércio e tradição

Mais do que uma disputa entre vitrines, o concurso representa uma ação de valorização da identidade cultural de Alegrete. A iniciativa estabelece uma parceria entre as entidades tradicionalistas e o comércio, permitindo que o público tenha contato com diferentes interpretações de um mesmo tema.

A escolha da herança Jesuítica e Guarani como eixo dos Festejos Farroupilhas de 2026 também estimula uma reflexão sobre as raízes históricas do Rio Grande do Sul. A presença Guarani e a experiência missioneira fazem parte de um processo histórico que deixou marcas na cultura, na religiosidade, na música, na arte, na arquitetura, nos costumes e no imaginário do Estado.

Nesse contexto, cada vitrine se transforma em uma oportunidade de contar um pouco dessa história e demonstrar que o tradicionalismo também pode ser instrumento de pesquisa, preservação e divulgação do patrimônio cultural.

Resultado será conhecido após os festejos

A expectativa agora fica por conta do resultado do concurso. A comissão avaliadora realizará a análise das vitrines considerando os critérios estabelecidos pela organização, e os vencedores serão conhecidos durante a reunião pós-festejos, quando também serão anunciados os destaques das atividades realizadas ao longo da programação farroupilha.

Até a divulgação oficial, as vitrines seguem cumprindo uma importante função: chamar a atenção de quem circula pelo centro da cidade e provocar a curiosidade sobre um dos capítulos fundamentais da história do Rio Grande do Sul.

Em 2026, os Festejos Farroupilhas de Alegrete ganham, assim, uma extensão pelas ruas e pelo comércio. Entre produtos, manequins e elementos decorativos, a história encontra espaço nas vitrines e reforça uma mensagem que atravessa gerações: preservar a tradição também significa conhecer, valorizar e contar as diferentes histórias que formaram a identidade gaúcha.