Vitrines decoradas e descontos anunciam a chegada da Black Friday em Alegrete

A proximidade da Black Friday já começa a movimentar o comércio de Alegrete. Mesmo com algumas semanas de antecedência, lojas do Centro já estão entrando no clima da campanha, com vitrines decoradas, cartazes promocionais e produtos com descontos para atrair a atenção dos consumidores.

Ao circular pelas principais ruas da área central, é possível perceber a movimentação dos estabelecimentos, que começam a organizar suas estratégias para uma das datas mais importantes do calendário comercial. A Black Friday ocorre tradicionalmente na última sexta-feira de novembro, mas muitas empresas aproveitam a última semana do mês para ampliar as ofertas e estimular as vendas.

A reportagem conversou com colaboradores e gestores de diferentes segmentos para conhecer as expectativas em relação à campanha deste ano. Na Quero-Quero, Márcio Ramos, colaborador do setor de construção e eletrodomésticos, destacou que a loja já está se preparando para o período, com negociações junto aos fornecedores para oferecer condições especiais aos clientes.

Segundo ele, a Black Friday vem ganhando cada vez mais importância para o comércio e, em muitos estabelecimentos, o desempenho das vendas durante a campanha chega a superar o período natalino. As empresas também aproveitam o maior fluxo de consumidores e a circulação de dinheiro na última semana de novembro para intensificar as promoções.

Em uma loja de calçados, uma colaboradora ressaltou que os produtos já contam com descontos e que a Black Friday representa uma oportunidade para os consumidores anteciparem as compras de Natal. Com menos de 30 dias para a data comemorativa, muitos clientes aproveitam as condições promocionais para garantir os presentes com antecedência.

Já no segmento de vestuário, a supervisora de uma loja de roupas destacou a expectativa de crescimento nas vendas, especialmente com o incremento do 13º salário, que começa a chegar ao bolso dos trabalhadores neste período. Conforme ela, a campanha pode representar até 30% do faturamento de novembro, contribuindo para o aquecimento das vendas e a circulação de recursos na economia local.

Outro estabelecimento que já aderiu à campanha é uma loja de colchões localizada na Rua dos Andradas. No local, balões, cartazes e anúncios de descontos ajudam a compor o ambiente promocional e chamar a atenção de quem passa pela região central. O segmento costuma registrar um desempenho bastante positivo durante a Black Friday, com incremento considerável nas vendas, aproveitando o interesse dos consumidores por condições especiais na aquisição de produtos para a casa.

Além de beneficiar os consumidores que buscam preços mais acessíveis, a Black Friday representa uma oportunidade importante para os lojistas movimentarem seus estoques, ampliarem as vendas e encerrarem novembro com resultados positivos.

Com as vitrines começando a ganhar novas cores e os primeiros anúncios de descontos espalhados pelo Centro, o comércio de Alegrete já se prepara para receber os consumidores em uma campanha que também serve como aquecimento para as compras de Natal.