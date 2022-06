Viver, conhecer e lutar pelos bairros é a minha vida

“Solucionar os problemas de Alegrete é conhecer cada bairro da nossa cidade.”

Essas são as palavras do Vereador Vagner Fan, que visitou vários bairros essa semana.



Uma de suas visitas foi no Bairro Segabinazzi, na rua Goiás onde juntamente com o secretário de infraestrutura Mario Rivelino conseguiram resolver uma demanda de anos, que foi a colocação de bueiros dos dois lados da rua e o prolongamento do asfaltamento da via em mais uma quadra. Visitaram também o bairro Saint Pastous na rua Almiro Corrêa, a pedidos dos moradores que desejam fazer uma parceria com a prefeitura para o calçamento.



Outro local visitado foi o bairro Capão do Angico na rua pitangueira, onde foi solicitado pelos moradores o patrolamento e a colocação de bueiros. O vereador Vagner Fan segue na luta pelos bairros, trazendo efetividade nas demandas e contribuindo para uma Alegrete melhor de se viver.

Texto: Assessoria Gab. Ver. Vagner Fan