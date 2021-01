Você merece investir no novo Residencial La Serena da Ritt Empreendimentos

Compartilhe















O Residencial La Serena é um projeto marcado pela Arquitetura diferenciada, sendo localizado em uma das regiões que mais cresce em Alegrete, na Rua Mariz e Barros, 300. O projeto chega trazendo modernidade e praticidade aos moradores, que contarão com um apartamento distribuído de forma inteligente e contarão também com espaços de Lazer e convivência, que serão entregues mobiliados.

O empreendimento conta com um grande diferencial, todos os apartamentos terão churrasqueira e sacada, hidrômetros individuais, além de algumas unidades limitadas que contarão com garden (uma espécie de varanda estendida), outro diferencial serão as áreas de uso comum que serão: 1 lounge com espaço de jogos, 1 salão de festas completo, com parrilla e churrasqueira, além da brinquedoteca com playground em Anexo e Espaço de convivência na área superior do empreendimento, além de bicicletário com manutenção.

Ritt Empreendimentos em novo endereço:

Rua Vinte de Setembro, 875 – esquina Av. Dr. Lauro Dornelles – Centro

Telefone: 3421 1104

AGÊNCIA BHAITA MARKETING & BRANDING LTDA.

Redação: João Pedro Duarte Hoffmann