Você usa cotonete nos ouvidos? Cuidado!

Conteúdo Patrocinado!

Prevenção é essencial em todas as áreas, mas quando se trata da saúde, a prevenção pode fazer toda a diferença.

Dr. Eduardo Gonçalves – Médico Otorrinolaringologista especializado em: otites e amigdalites de repetição, ronco e apneia do sono, obstrução nasal, desvio do septo nasal e hipertrofia de cornetos, rinites e sinusites, polipose nasal, tumores nasais, sangramento nasal e cirurgia endoscópica nasossinusal.

Semanalmente através dos seus perfis nas redes sociais, faz posts relevantes para a saúde e um deles, que chamou a atenção da equipe do PAT foi relacionado ao uso do cotonete ou quaisquer objetos que possam prejudicar a função dos ouvidos.

Acompanhe:

Ouvido tem como função absorver as ondas sonoras no ar ao seu redor e transmitir para o cérebro. Para que o processo aconteça é preciso que todas as partes do sistema auditivo estejam funcionando perfeitamente.

No ouvido se forma um cerume (ou cera), uma secreção produzida para limpar, proteger e lubrificar o conduto auditivo. Ele contém um pH ácido, enzimas e anticorpos que protegem o ouvido de microorganismos nocivos.

Pequenas partículas que penetram com a poeira e a poluição ficam presas no cerume, que as impede de chegar à membrana do tímpano.

A mastigação, os movimentos das articulações temporomandibulares e a descamação da pele do conduto auditivo externo ajudam a empurrar o cerume velho na direção da abertura externa, de onde será eliminado.

Porém a introdução no ouvido de cotonetes, clipes, tampas de caneta ou qualquer outro objeto está contraindicada. Embora eles possam retirar pequena quantidade de cerume, na verdade o que fazem é impactá-lo contra a membrana do tímpano, além de traumatizar a pele do conduto auditivo e facilitar o aparecimento de otites.

O cerume só deve ser removido com indicação médica, que o fará adequadamente em consultório.

Dr. Eduardo Rodrigues Gonçalves – Otorrinolaringologista

CREMERS – 38637 RQE

Agende sua consulta!

Santa Casa de Caridade de Alegrete

Telefone 55 3422 2888 – Ramal 123

Rua XV de Novembro 2215, Centro – Uruguaiana

Telefones: 33 3412 9319 / 55 3413 8493

Facebook: Otorrinolaringologista Eduardo Gonçalves

Instagram: otorrinoeduardo

www.otorrinoeduardo.com.br