“Vocês talvez sejam os únicos adultos com quem vale a pena conviver todos os dias”, diz palestrante do Seminário de Educação

De 21 a 24 de julho, está sendo realizado no CTG Aconchego dos Caranchos o 24º Seminário Latino-americano de Educação, com o tema “Inclusão, Tecnologias e Saúde do Profissional de Educação”.

O evento reúne mais de 500 professores, desde a educação infantil até o ensino médio, das 32 escolas municipais, incluindo unidades urbanas e rurais. A abertura contou com a presença do prefeito Jesse Trindade, que destacou a importância da educação como uma das prioridades de sua gestão. “O Seminário faz parte desta formação continuada, para que nossos professores possam sempre ter o melhor em formação aqui em Alegrete”, afirmou.

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

Na manhã desta terça-feira (22), o doutor em educação Guto Niche abordou o tema “Educação, desafios da contemporaneidade – educadores e tecnologias”, refletindo sobre os novos cenários e o papel do professor na atualidade. Uma frase marcante de sua fala emocionou os presentes:

“Vocês são talvez os únicos adultos que vale a pena conviver durante o dia, pois muitos alunos não têm em casa esse acolhimento e o valor que cada educador faz em seu fazer diário.” Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

O Seminário segue até quarta-feira (24), com palestras, oficinas e rodas de conversa, reafirmando o compromisso da Rede Municipal com a qualificação constante de seus profissionais e o fortalecimento do ensino público no município.