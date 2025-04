Vôlei Feminino Alegrete conquista etapa vianense da Liga Gaúcha de forma invicta

No último domingo (27), o Vôlei Feminino Alegrete – VFA subiu no lugar mais alto do pódio. As gurias do time alegretense sagraram-se campeãs invictas da II Etapa da Liga Gaúcha de Voleibol – Região IV, realizada no ginásio Henrique Nemitz, na cidade de Manoel Viana.

O VFA na fase de grupo, acabou vencendo o ASSUT e o Sul Vôlei, representantes de Bagé, e com isso, avançou para semifinal da etapa, onde superou as dona da casa, a AVV de Manoel Viana.

Na grande final, um jogo empolgante e bastante disputado contra o Sul Vôlei de Bagé. Melhor na partida, as alegretenses fecharam o jogo em 2 a 1, e conquistaram o título na Pérola do Ibicuí.

A equipe comandada pelos técnicos Alemão e Rodrigo, ainda teve 3 atletas destaques das partidas. No 1º jogo Amanda Spolaor; no segundo foi Anna Voos e na semifinal novamente Anna Voos. No jogo final destaque para Chiara Valsecchi. O VFA ainda trouxe para casa a melhor defesa da competição com Bruna Dias.

Fotos: VFA