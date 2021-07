Share on Email

Depois de conquistar o 3º lugar na primeira edição, dessa vez as meninas do VFA- Vôlei Feminino Alegrete foram mais longe na 2ª edição do Torneio Asut de Voleibol Feminino 4×4.

A competição realizada na cidade de Bagé no último domingo (25), reuniu 12 equipes. Somente da cidade anfitriã foram 7 participantes, São Gabriel (2), somaram-se com Alegrete, Caçapava do Sul e Rosário do Sul.

Divididos em quatro chave de três equipes cada, a melhor de cada passou para semifinal. Na fase eliminatória, o Vôlei Feminino Alegrete venceu os dois confrontos e carimbou vaga na semi, (18×12 e 18×14).

VFA sagrou-se campeão invicto na Fronteira

Jogando pela semi, as meninas de Alegrete bateram o 3º time da Asut, vitória alegretense em cima das bageenses por 18 a 13.

Na final, o VFA encarou o melhor time das donas da casa, a Asut. Com 100% na competição, as alegretenses não deram trégua. Mais uma vitória exuberante. Num jogo seguro, o VFA venceu por 18 a 11, o time anfitrião e ficou com o título.

As meninas do VFA, agradecem o apoio dos esposos que não medem esforços para acompanhar as atletas nas competições.

Meninas do VFA contam com torcida super especial

Fotos: VFA – (divulgação)