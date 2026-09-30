Vôlei Feminino Alegrete é vice-campeão e conquista três prêmios individuais na Liga Gaúcha

O Vôlei Feminino Alegrete conquistou o vice-campeonato da 9ª etapa da Liga Gaúcha de Voleibol, realizada em São Vicente do Sul. A equipe alegretense terminou a competição na segunda colocação, após uma final equilibrada diante do Bagé Sul Vôlei.

A decisão foi marcada pelo equilíbrio entre as equipes. O Vôlei Feminino Alegrete acabou derrotado por 2 sets a 1. No set de desempate, a equipe de Bagé venceu por 19 a 17, definindo o título da etapa.

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A partida exigiu concentração e intensidade das atletas até os últimos pontos. Segundo o técnico do Vôlei Feminino Alegrete, Rodrigo Lemes, a equipe manteve a disposição durante toda a decisão.

“Foi um jogo de muita entrega, emoção e luta até o último ponto”, resumiu o treinador.

Além do segundo lugar na classificação geral da etapa, Alegrete também conquistou três premiações individuais. Enelissa Morais foi escolhida como destaque no melhor bloqueio e no melhor saque, enquanto Amanda Spolaor recebeu a premiação de melhor ataque.

O resultado reforça a participação da equipe alegretense na Liga Gaúcha de Voleibol e destaca o desempenho individual das atletas na competição realizada em São Vicente do Sul.