Volta das filas e movimento no início do ano em Alegrete

A retomada do comércio, serviços bancários e demais atividades movimentou a cidade neste início de janeiro.

O maior movimento nestes primeiros dias fica mesmo nos bancos e lotéricas, com início do pagamento de boletos e impostos ou recebimento de aposentadoria.

A primeira parcela do IPVA pode ser paga até o final de janeiro com desconto.

Já o IPTU, em parcela única, com os descontos e para se obter o desconto existem duas situações. Até o dia 26 de fevereiro com desconto de 20% ou pagamento, à vista, até 31 de março com desconto de 10%.

Com aumento dos casos de Covid em Alegrete, os cuidados devem continuar com uso de máscaras e os outros procedimentos. As pessoas devem entender que o vírus está ativo e aumentando os infectados aqui na cidade.

A fila nos bancos mostra, aos poucos, a vida retomando com uma nova realidade imposta pelo novo coronavírus que mantém a pandemia.

O calor intenso neste início de ano requer cuidados especiais sendo necessário se proteger do sol e ingerir muita água. Para ajudar o sistema imunológico busque fazer alguma atividade física ao ar livre, manter uma alimentação com frutas, verduras. A ingestão de cálcio é importante para o imunológico neste época de pandemia.