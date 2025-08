Volta do recesso de inverno movimenta rede estudantil de Alegrete

Ao andar pelas ruas, era possível observar um movimento significativo de pais, familiares e transportes escolares deixando seus entes nas instituições de ensino. Na Escola Estadual de Ensino Médio Demétrio Ribeiro, o fluxo de estudantes retornando às atividades era intenso e já contava com as boas-vindas por parte dos servidores da escola.

Segundo o secretário de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, Rodrigo Guterres, as escolas do município retomaram suas atividades tanto na área urbana quanto na zona rural, nos polos de ensino. Ele destacou ainda que mais de 5 mil alunos estão de volta às salas de aula nas instituições coordenadas pela Secretaria de Educação de Alegrete. Já de acordo com o CPERS, a rede estadual também conta com mais de 5 mil alunos no município, movimentando a economia como um todo.