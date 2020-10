Voltam denúncias de infectados pelo coronavírus circulando pela cidade

Compartilhe















Com o aumento dos casos positivos do novo coronavírus em Alegrete, mais uma vez, o PAT recebeu denúncias de pessoas que não respeitam o isolamento social. Um dos casos, um morador do bairro Vila Nova, citou que uma pessoa que ele tem conhecimento estar positivada, permanece realizando todas as atividades como se não precisasse realizar o isolamento social.

O homem disse à reportagem que a mulher vai ao supermercado entre outros locais. Ela estaria assintomática ou com sintomas leves, porém, ainda teria que ficar em isolamento, segundo ele que pediu para não ser identificado. Esta, foi apenas uma das muitas denúncias que a redação recebeu nessa última semana. O homem também acrescentou que tentou contato através de um número que estaria disponível para denúncias, mas, sem sucesso. O número que ele ligou foi informado que seria para descumprimento do Decreto vigente. Ele também questionou para quem ligar. A informação repassada ao PAT é que o contato deve ser realizado junto à Secretaria de Saúde, Vigilância Epidemiológica ( 3961-1031).

A situação demonstra que é preciso ter mais atenção e, segundo as denúncias, nem todos estariam cumprindo a quarentena. São vizinhos, colegas e amigos que relatam que os positivos estão caminhando, indo em banco e até supermercado.

Sabe-se que muitas pessoas podem estar assintomáticas. Ainda assim, não se sabe qual é a capacidade de transmissão do novo coronavírus pelos infectados.

São vários os alertas em relação ao distanciamento controlado. Isso, em nada representa a cor da bandeira ou o fechamento do comércio, bloqueio em parques, praças, fiscalização, orientação, entre outros. É necessário que haja o bom senso e a conscientização de que, se não há necessidade naquele momento, o melhor neste período é ficar em casa.

Se há necessidade de ir ao mercado, farmácia ou banco, por exemplo, se não for idoso e não precisar de auxílio, a indicação é que haja uma consenso entre a família e uma pessoa faça isso, desta forma, menos pessoas vão circular e ao que se sabe até o momento, esta é uma das formas de evitar propagar o vírus em massa. Somente na noite de ontem(9), um novo recorde foi registrado, 23 casos positivos em apenas um dia. Os positivos são 15 mulheres e 8 homens, com idades entre 14 e 87 anos, 20 estão em isolamento domiciliar e 3 hospitalizados. São 688 casos confirmados, com 588 recuperados, 84 ativos (75 em isolamento domiciliar e 9 hospitalizados) e 16 óbitos.

Foram 7.016 testes realizados, sendo 6.259 negativos, 688 positivos e 69 aguardando resultado. Em observação com síndrome gripal são 239 pessoas.

Mesmo com a ascensão dos casos e o óbito registrado no início da semana, dia 4, o Município permaneceu na bandeira laranja pela oitava vez consecutiva, segundo o mapa preliminar do distanciamento controlado do Governo do estado.