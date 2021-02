Voluntárias da 10ª Coordendoria estão vacinando idosos que estão acamados

Compartilhe















Com a chegada da quarta remessa de vacinas em Alegrete, os idosos com 85 anos estão sendo vacinados. Muitos foram às ESFs para receber o imunizante. Porém, têm os idosos acamados e os que não saem de casa e, também, precisam tomar vacina. Além das equipes da Secretaria da Saúde que realizam este trabalho, tem as voluntárias da 10ª Coordenadoria de Saúde.

As servidoras Noêmia de Assis Brasil e Carla Gediel, da 10ª CRS, são um exemplo do que deve ser praticado na pandemia, a solidariedade. E de forma voluntária, vão na casa de idosos mediante agendamento fazer as vacinas contra COVID -19.

Desde a ultima terça -feira essa tem sido a rotina dessas duas trabalhadoras da saúde, indo de casa em casa, com as maletas com as primeiras doses da esperança que começaram ser aplicadas nos idosos de Alegrete. Elas pegam a lista dos acamados nesta faixa etária na Secretaria de Saúde e saem a realizar o trabalho.

É um trabalho que merece aplausos, comentou a Delegada Regional de Saúde, Heilli Temp, destacando a ação das colegas.

“Todos temos que estarmos juntos nesta hora sem esquecer dos cuidados com o uso de máscara, higienização com álcool em gel e evitar o que está sendo mais difícil a muitos aqui em nossa cidade, as aglomerações”, ponderou a Delegada de Saúde.

De acordo com a Coordenadoria Regional de Saúde, a partir de 60 anos de idade são 585 acamados. Agora só estão sendo vacinado com os 85 anos ou mais.

Ela disse, ainda, que até o momento não há previsão de chegada de mais vacinas para Alegrete, mas estão confiantes que, aos poucos, a imunização vai deslanchando.

