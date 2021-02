Voluntários limpam pátio do CAPS I em Alegrete

Compartilhe















A pandemia despertou em muitos o espírito de solidariedade. E neste início de ano ela foi, também, para a área de limpeza de bens públicos.

E neste rol quem também recebeu ajuda comunidade foi o CAPS I . A direoraa Liliane Blanco infroma que, de forma voluntária, os senhores Marcos Barcelos, Diego Lencina e Ricardo Lencina foram até o Centro de Atenção Psicossocial Infantojuvenil (Caps i), localizado no Bairro Oswaldo Aranha, para realizar a limpeza do pátio do serviço que encontrava-se com a grama muito alta.

As chuvas intensas no último mês de janeiro fizeram com que a grama crescesse muito e exige com que precise ser aparada com mais frequência. Com muitos servidores em férias a comunidade resolveu ajudar.

A equipe do Caps I agradece essa sensível atitude, pois o serviço atende crianças e adolescentes de 0 a 18 anos com transtorno mentais e sofrimento psicológico e, desse modo, zela por um ambiente acolhedor e agradável, dessa maneira, a ação dos voluntários foi de extrema importância.



Ações como estas nos fazem acreditar em uma sociedade com empatia e solidariedade, destacou Liliane Blanco. O Caps i já recebeu em outras ocasiões ajuda da comunidade e agradece muito a todos que de alguma forma somam ao nosso serviço.