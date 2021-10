Voo direto de Alegrete a Porto Alegre

Com isso, a partir desta segunda (04), Alegrete, Bagé, Canela, São Borja, Santa Rosa, Santa Cruz do Sul, Erechim e Vacaria passam a ter mais ligações semanais para Porto Alegre, tornando as viagens mais rápidas e convenientes.

Além disso, a Conecta também transformará os voos circulares/triangulares, que faziam escala em uma cidade antes de retornar para a capital, em operações diretas, com bate-volta do interior para Porto Alegre. Com as mudanças, a empresa sub-regional da Azul ampliará a oferta de voos semanais de 23 para 30 frequências, com destaque para Bagé e Canela que contarão com ligações diárias.

Alegrete terá voos terças, quintas e sábados, com aumento de dois para três voos semanais.

Confira na imagem como ficará a operação da Conecta em Alegrete.