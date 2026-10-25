Votação entra na reta final em Alegrete com movimento tranquilo nos colégios eleitorais

A votação para a eleição presidencial transcorre com tranquilidade em Alegrete, na tarde deste domingo (25). Por volta das 15h20, após sete horas e 20 minutos de votação, o movimento nos locais acompanhados pela reportagem era tranquilo, com eleitores chegando gradualmente para exercer o direito ao voto.

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No CIEP, o cenário era de circulação tranquila de pessoas, sem filas expressivas. Conforme relato de mesárias da seção 079, dos 300 eleitores aptos a votar, aproximadamente 180 já haviam comparecido às urnas até o momento do levantamento. Com isso, cerca de 120 eleitores ainda eram aguardados para completar o comparecimento registrado naquela seção.

Segundo as mesárias, a movimentação estava menor em comparação com o primeiro turno, quando mais de 200 eleitores já haviam votado até um horário semelhante. Apesar do fluxo reduzido, o público continuava chegando ao local para participar da eleição.

Na Escola Emílio Zuneda, a situação era semelhante. O ambiente também apresentava movimento tranquilo, sem filas, com eleitores entrando no colégio e seguindo para suas respectivas seções.

Em uma das seções da escola, que conta com 372 eleitores aptos, 283 já haviam comparecido às urnas até o horário do levantamento. O número representa aproximadamente 76% do eleitorado daquela seção. Conforme as informações apuradas no local, o volume de participação era semelhante ao observado no primeiro turno.

Além da movimentação reduzida, não foram relatados problemas relevantes no trânsito no entorno dos dois locais acompanhados. O deslocamento dos eleitores ocorria sem grandes concentrações de pessoas, e o atendimento seguia sem registros de filas significativas.

Às 15h20, faltavam uma hora e 40 minutos para o encerramento previsto da votação, às 17h, pelo horário de Brasília. O cenário observado nos dois colégios era de normalidade, com comparecimento gradual dos eleitores durante a tarde.

Os números apresentados correspondem a seções específicas e a um levantamento pontual realizado pela reportagem. Portanto, não representam necessariamente o índice geral de participação do eleitorado de Alegrete.

Os dados consolidados de comparecimento e o resultado da eleição devem ser divulgados pelos canais oficiais da Justiça Eleitoral após o encerramento da votação e o avanço da apuração.