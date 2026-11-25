O Coletivo Marias WB. Grupo criado por alunas e professoras da escola estadual Walemar Borges de Alegrete que promove espaços de escuta, acolhimento, rodas de conversa, oficinas de defesa pessoal e campanhas educativas sobre direitos das mulheres concorreu, junto a Escola Polivalente pela 10ª CRE, na Semana Maria da Penha na Escolas.

As escolas estaduais Waldemar Borges e a Escola Jose Bonifácio -Polivalente estão em Porto Alegre onde será divulgado o resultado dos projetos vencedores sobre este tema crucial ao estado devido ao grande número de violência doméstica contra as mulheres que, muitas vezes, resultam em feminicídios no RS.

A Semana Maria da Penha nas Escolas, no Rio Grande do Sul, acontece anualmente na última semana de novembro em escolas públicas e privadas para prevenir a violência contra a mulher e divulgar a Lei Maria da Penha.

A iniciativa é regulamentada pela Lei Estadual nº 15.702/2021 e dá efetividade à Lei Federal nº 14.164/2021, que alterou a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) para incluir a prevenção à violência contra a mulher nos currículos da Educação Básica. Em novembro de 2026, o estado realiza a 6ª edição da ação, com participação integrada de órgãos como a Secretaria da Segurança Pública do RS.

Para votar, acesse o link abaixo e vote até às 11h deste dia 25 de novembro:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScaFJy7YF6500LnUD4qT1hYs2Aahf490c_AczELBgK1l9v1MA/viewform