Vote na Consulta Popular e ajude a garantir recursos para Alegrete

Mesmo com as atenções voltadas às eleições do dia 15 de novembro, um outro processo bem importante está acontecendo e precisa da participação da comunidade da comunidade.

É a Consulta Popular em que elenca demandas por regiões do Estado, para receber recursos do governo e alavancar projetos e atividades que já estejam em funcionamento.

Em 2020, ano atípico, a votação é toda, online, conforme o integrante do COREDE Regional Sivens Carvalho.

Dentre os projetos que podem ser votados estão: apoio à -agroindústria familiar; 2-plano de desenvolvimento turístico regional; 3 apoio à agricultura familiar e 4- apoio a pequenos e médios produtores agropecuário.

A votação é pelo site www.consultapopular.rs.gov.br pode ser feita até o dia 3 de novembro. É preciso o título de eleitor para votar.

A orientação de Sivens Carvalho é para que votem nas propostas 1 e 3. O aporte de recursos para cada região será de 400 mil reais divididos entre os municípios ao projetos que forem aprovados.

Vera Soares Pedroso

3