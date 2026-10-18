Voto de legenda cai a nível histórico e evidencia perda de espaço de partidos

A modalidade, utilizada nas eleições proporcionais, permite que o eleitor vote diretamente em um partido político, sem escolher um candidato específico a deputado federal, estadual ou distrital.

De acordo com os dados do TSE, dos 122,9 milhões de votos contabilizados para a Câmara dos Deputados, incluindo brancos e nulos, aproximadamente 3,4 milhões foram destinados diretamente às legendas. O número representa 2,8% do total. Em 1998, primeiro ano da série histórica, esse percentual chegou a 11,3%.

Nas disputas para as Assembleias Legislativas dos estados e para a Câmara Legislativa do Distrito Federal, os votos de legenda corresponderam a 5,8% do total, indicando uma participação maior dessa modalidade em comparação com a eleição para a Câmara dos Deputados.

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O voto de legenda é contabilizado no sistema proporcional e contribui para o desempenho eleitoral do partido ou da federação na disputa por cadeiras no Legislativo. Diferentemente do voto nominal, destinado a um candidato, essa escolha demonstra apoio direto à sigla, sem necessariamente favorecer um postulante específico.

Diferenças entre os partidos

Entre os partidos com representação no Congresso Nacional, a Rede Sustentabilidade registrou o maior percentual de votos de legenda, com 19% de sua votação proveniente dessa modalidade.

O Partido dos Trabalhadores (PT) apresentou o maior volume absoluto, com aproximadamente 1 milhão de votos de legenda, equivalentes a 6,8% do total recebido pela sigla. Já o Partido Liberal (PL), que elegeu a maior bancada para a próxima legislatura, contabilizou cerca de 623 mil votos desse tipo, o equivalente a 2,4% de sua votação.

Na outra ponta, o Podemos registrou o menor percentual de votos de legenda entre as siglas mencionadas, com 1,1%.

Desconfiança nos partidos e personalização das campanhas

A redução da votação direta nas legendas ocorre em um cenário de desconfiança de parte da população em relação aos partidos políticos. Pesquisa Genial/Quaest divulgada em agosto deste ano apontou que 55% dos brasileiros afirmaram desconfiar dessas organizações, enquanto 44% disseram confiar nelas.

O índice de confiança nos partidos ficou abaixo dos registrados para outras instituições. Segundo o levantamento, 57% dos entrevistados afirmaram confiar na Presidência da República, 49% no Congresso Nacional e 50% no Supremo Tribunal Federal (STF).

Além da percepção negativa sobre as siglas, as mudanças na forma de fazer campanha também ajudam a explicar a distância entre o eleitor e as organizações partidárias. A comunicação política está cada vez mais concentrada nas redes sociais, onde candidatos buscam construir uma imagem própria e estabelecer uma relação direta com os eleitores, nem sempre vinculada a um programa partidário.

Nesse contexto, a personalização das campanhas pode fazer com que o eleitor identifique mais facilmente o candidato do que o partido ao qual ele pertence. A ausência de projetos coletivos e de programas partidários consistentes também é apontada como um fator que contribui para o enfraquecimento da identificação com as legendas.

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Outro elemento relacionado a esse cenário é o papel das emendas parlamentares na atuação dos representantes eleitos. A destinação de recursos para municípios e regiões pode fortalecer a imagem individual de deputados e senadores junto às comunidades beneficiadas, tornando o parlamentar responsável pela verba mais conhecido do que o partido pelo qual foi eleito.

Com isso, a relação entre eleitor e representante tende a se concentrar em nomes, ações e benefícios específicos, em vez de se orientar por propostas coletivas e posicionamentos partidários.

A queda histórica do voto de legenda, portanto, evidencia uma transformação na relação dos eleitores com os partidos políticos. Embora a votação nominal continue sendo fundamental para a escolha dos representantes, a redução da participação dos votos direcionados diretamente às siglas levanta questionamentos sobre a identificação partidária e o espaço ocupado pelos programas coletivos no debate político brasileiro.