WhatsApp para de funcionar em alguns telefones a partir desta segunda-feira

Isso porque o aplicativo da Meta vai passar a funcionar apenas em aparelhos com sistema operacional a partir do iOS 15.1. Atualmente, a “nota de corte” é o iOS 12.

Com essa mudança, o WhatsApp vai parar de funcionar nos seguintes modelos: iPhone 5, iPhone 5S e iPhone 6 Plus. Isso acontece para a Meta manter a qualidade do serviço e permitir que o aplicativo incorpore novas funcionalidades e medidas de segurança, segundo a página de suporte do WhatsApp.

O WhatsApp verifica anualmente quais versões do iOS e do Android ficam defasadas. A partir deste levantamento, o aplicativo deixa de receber atualizações de segurança em algumas versões desses sistemas operacionais. E, em alguns casos, para de funcionar.

No entanto, o WhatsApp avisa antes de parar de funcionar. Os usuários recebem uma notificação para lembrá-los da necessidade de atualizar o sistema operacional.

Com informações da CNN Brasil