WhatsApp pode ser “engolido ” por App mais completo que não precisa de chip

O bilionário anunciou oficialmente o XChat, nova plataforma de mensagens integrada ao X (antigo Twitter), que promete revolucionar não apenas a tecnologia por trás dos mensageiros, mas a própria forma como o mundo se comunica.

Privacidade como diferencial

O XChat chega com a proposta de oferecer mais liberdade, segurança e anonimato do que qualquer mensageiro já disponibilizou. Ao contrário do WhatsApp, o novo aplicativo não exige número de telefone, dispensa o salvamento de contatos e funciona de forma independente das operadoras.

Para se conectar, basta acesso à internet. A estratégia atende a uma demanda crescente de usuários que buscam maior controle sobre seus dados e menor exposição a riscos digitais.

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

Segundo Musk, o sistema de segurança é inspirado na criptografia utilizada no Bitcoin, reconhecida por sua robustez e descentralização. A linguagem de programação escolhida foi o Rust, que prioriza segurança e minimiza vulnerabilidades comuns em softwares.

Funções que vão além das mensagens

Além de conversas individuais e em grupo, o XChat traz recursos como:

Chamadas de áudio e vídeo;

Envio de arquivos sem limite de tamanho ou formato;

Mensagens autodestrutivas;

Integração com outras funções do X, aproximando-se do conceito de “superapp”, a exemplo do chinês WeChat.

Algumas dessas funcionalidades já estão disponíveis para assinantes do X Premium e serão liberadas gradualmente para todos os usuários ainda este mês.

Um desafio ao domínio do WhatsApp

No Brasil, o impacto potencial pode ser significativo. De acordo com dados do Statista e do DataReportal, mais de 96% dos brasileiros conectados utilizam o WhatsApp como principal canal de comunicação — seja para trabalho, vida pessoal ou grupos familiares.

Competir com esse hábito consolidado é um desafio, mas especialistas apontam que a promessa de mais privacidade e independência das operadoras pode conquistar nichos importantes.

Na Fronteira, onde aplicativos de mensagens são essenciais para a comunicação rápida entre cidades e países, a possibilidade de usar um app sem chip ou número de telefone pode reduzir barreiras e facilitar interações.

Pontos de atenção

Apesar do entusiasmo, analistas recomendam cautela. Ainda não está claro como será a implementação técnica da criptografia, e a estabilidade da plataforma é incerta.

Vale lembrar que Musk e o X já enfrentaram tensões com autoridades brasileiras: em 2024, a rede social foi bloqueada no país por 39 dias após descumprir determinações judiciais. Caso algo semelhante ocorra com o XChat, o acesso ao aplicativo poderia ser comprometido.

O futuro das comunicações

Para Musk, o XChat é mais um passo no projeto de transformar o X em um ecossistema completo — um ambiente único para mensagens, chamadas, conteúdo, inteligência artificial e até pagamentos.

Se as promessas de segurança e liberdade forem cumpridas, o aplicativo pode não apenas desafiar o WhatsApp, mas reconfigurar o cenário global da comunicação digital.