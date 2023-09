Wilceu Pause, compositor de “Perigosa e Linda”, é atração da Nativa FM no Clube Juventude

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

“…Perigosa e linda, jeito de bandida/Mas com um toque (sexy) sedutor/Perigosa e linda, jeito de bandida/

Uma bandida chamada amor….”, quem não cantarolou esse hit ao menos nos últimos dois anos. Em 2022 e 2023 foi a música mais executada na rádio Nativa FM. E por coincidência, pelo segundo ano consecutivo e na mesma data, Wilceu Pause aterrissa em Alegrete para relembrar esse sucesso que literalmente explodiu 15 anos após ser lançada.

Em números alarmantes, a composição de Wilceu Pause foi gravada quatro vezes. Regravação de 2022, no entanto, foi a que alcançou o sucesso. Já são 8 milhões de reproduções em um serviço de streaming e mais de 32 milhões de visualizações no YouTube.

Perigosa e Linda foi gravada pela primeira vez em 2007, quando o músico ainda era membro da Corpo e Alma. Depois que o vocalista deixou o grupo, gravou novamente a música em 2010. Outra gravação, sem Pause, também já havia sido feito pelo grupo.

Até que, em 2022, na gravação do DVD em comemoração aos 50 anos da Corpo e Alma, Pause se reuniu com a nova formação da banda para mais um registro da música – o que não era esperado pelos músicos era que, desta vez, a composição viraria hit.

Pause que compôs a música com a ajuda da esposa durante um passeio de carro, credita o sucesso da canção pela identificação das mulheres. No topo da lista da cidade onde gostaria de residir, o músico, natural de Horizontino (PR), viu na capital do Vale do Taquari um município centralizado, que facilitaria o acesso a viagens para shows em outra cidade e em outros estados para cumprir a extensa agenda de shows ao longo de um mês.

Wilseu Pause iniciou sua carreira no rádio, como locutor aos 19 anos, quando também começou a se apresentar em restaurantes e confraternizações. Muitas de suas apresentações foram em grandes metrópoles. Ingressou ao mundo das bandas no ano de 2001 com o Musical Calmon, gravando quatro CD’s.

Wilseu, tabém fez parte do grupo Musical Corpo e Alma onde gravou um CD duplo. No ano seguinte, gravou o CD “25 rosas” pela gravadora Vertical, agora como “Wilceu Pause & Banda”. No ano de 2010 ainda gravou novos sucessos pela Banda Corpo e Alma.

Recentemente, o cantor adquiriu uma Jumpsuit original de Elvis Presley, direto dos EUA e durante seus shows com a banda, também interpreta algumas canções do rei, encantando seu público.

Destaque por onde se apresenta cantando ao lado de sua esposa, Mari Pause, “Wilceu Pause & Banda” conquistam o público em suas apresentações. Além do sucesso estourado de Perigosa e Linda, Pause relembra composições próprias como “Duas vidas em um só coração”, “Ela vai quebrar a cara”, “O Casal ideal”, “Te amo mais que chocolate”, “A Ladrona”, entre outras canções consagradas na sua voz.

No próximo 6 de setembro (quarta), às 23h, no Clube Juventude numa promoção da Nativa FM, Wilceu Pause & Banda ao vivo em Alegrete. Ingressos na recepção da rádio e Kamana (R$ 30,00), já as mesas em lote limitado (R$150), somente na Nativa FM.

Fotos: reprodução