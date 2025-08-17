Workshop de redação no Polo do Durasnal promove mais oportunidades ao Ensino Médio



No último dia 14 de agosto, o Polo do Durasnal foi palco de um importante momento de aprendizado com a realização do V Workshop de Redação, coordenado pelo professor Emerson Costa e voltado para os alunos do Ensino Médio.

O evento teve como principal objetivo oportunizar aos estudantes uma formação pública de qualidade, capaz de assegurar condições de igualdade na participação em Avaliações Externas, Vestibulares, ENEM e nos desafios da vida acadêmica e profissional.



Durante a atividade, os participantes puderam aprofundar seus conhecimentos sobre técnicas de escrita, estruturação de textos e estratégias para melhorar o desempenho em provas e exames. A proposta buscou não apenas fortalecer competências linguísticas, mas também estimular a autoconfiança e a visão crítica dos estudantes.

A iniciativa foi bem recebida pela comunidade escolar e reforça o compromisso do Polo do Durasnal em oferecer ações educativas que ampliem as oportunidades para todos.