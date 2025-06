Workshop Gurias Of Code propôs diversidade e inclusão tecnológica para mulheres

Na última semana de maio (24 e 25), foi realizada no campus Alegrete da Universidade Federal do Pampa (Unipampa) a segunda edição do Workshop Gurias Of Code, iniciativa gratuita voltada para mulheres a partir dos 15 anos. O evento, com atividades das 9h às 18h, teve como principal objetivo reduzir a desigualdade de gênero na área da tecnologia, por meio da capacitação em programação e do estímulo à inserção feminina no setor de Computação.

O workshop integra um projeto de impacto social que busca fomentar a diversidade no ecossistema tecnológico, utilizando uma abordagem acessível e acolhedora. Nesta edição, foram registradas 83 inscrições em apenas uma semana. Destas, 35 participantes foram selecionadas, respeitando o número de vagas disponíveis.

Ao longo dos dois dias, as participantes participaram de palestras, rodas de conversa com profissionais da área de tecnologia e oficinas práticas para o desenvolvimento de uma loja virtual. As atividades aconteceram no Auditório Márcia Cera, no Laboratório de Informática 5 e na sala 104 da universidade.

A realização do evento contou com apoio do Fundo Social Sicredi, que financiou parte do projeto, além da parceria com o Ecossistema de Inovação de Alegrete. Ambas as colaborações foram consideradas essenciais para viabilizar a ação.

As professoras responsáveis pela organização do workshop, Ildevana Poltronieri e Alice Finger, destacaram a importância da atividade e o impacto gerado nas participantes, conforme relatos coletados ao final do evento. Algumas das participantes relataram que a experiência foi decisiva para considerar uma nova carreira, elogiaram o acolhimento das oficinas e destacaram o protagonismo feminino nas apresentações.

Depoimentos como “me senti à vontade e segura”, “um momento decisivo para seguir um novo caminho” e “as atividades despertaram minha curiosidade pela Engenharia de Software” foram alguns dos retornos recebidos pelas organizadoras, evidenciando o alcance da iniciativa.

O projeto Gurias Of Code segue como uma proposta de incentivo à diversidade e inclusão na área tecnológica, com a perspectiva de novas edições futuras e o fortalecimento da rede de apoio a mulheres interessadas em ingressar no universo da programação.