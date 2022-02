Brigada Militar prende detento do semiaberto, armado, em Alegrete

YONLU é uma cinebiografia adaptada da vida e obra do artista título, o YONLU, um adolescente porto-alegrense de 16 anos que, com a ajuda da internet, conquistou o mundo com seu talento para a música e para a arte.

YONLU, premiado filme de Hique Montanari, será exibido em Alegrete



Fluente em cinco idiomas, YONLU tinha uma rede de amigos virtuais em todos os continentes. Ninguém desconfiava, contudo, que também participava de um fórum de potenciais suicidas. Seu talento para a música resultou em dois discos póstumos, um deles lançados pelo selo nova-iorquino Luaka Bop, do

músico David Byrne (vocalista da banda Talking Heads).



“Há tempos, tive a ideia de trazer o filme para Alegrete, com a vontade de dar minha contribuição para o fomento da cultura local, agregando um debate que promova, de forma propositiva com a sociedade, uma reflexão sobre temas relevantes. Essa iniciativa é uma maneira afetiva de dar um retorno, de demonstração de carinho pela terra onde nasci e que acolheu meus familiares”,

comenta Hique Montanari. Porém, devido à pandemia, os planos tiveram que ser adiados.

Agora, com flexibilização que permitiu a reabertura dos cinemas, as conversas e o planejamento foram retomados, agregando outros dois nomes da cena da cultura local: o do jornalista e grande incentivador das manifestações artísticas, o atuante Paulo Berquó e o da empreendedora e proprietária do cinema em Alegrete, a Cristiane Brandolt, além de Hique Montanari, coprodutor, roteirista e diretor do filme.

O plano é de que o lançamento do filme em Alegrete seja ainda para o primeiro semestre de 2022, com entrada franca, numa única exibição seguida de debate com plateia, equipe e convidados, onde os temas irão da produção do filme, produção de cinema no RS e Brasil, aos assuntos relativos à saúde mental, com ênfase na adolescência, já que esse é um dos temas centrais da obra.



YONLU tem classificação indicativa de 14 anos e pode ser um filme sensível ao público acometido por questões psíquicas.



O filme é o primeiro longa-metragem de Hique Montanari. O Diretor trabalha com audiovisual, desde 1990, já tendo produzido, roteirizado e dirigido filmes de curta e média-metragem, ficção, documentários, conteúdo e séries para TV, com seus trabalhos exibidos em rede estadual e nacional de televisão.



Em 31 de agosto de 2018, o filme estreou nos cinemas de todo o Brasil, com distribuição pela também empresa gaúcha, a Lança Filmes, e ficou em cartaz nas salas pela considerável marca de doze semanas consecutivas de exibição.



O filme também já fez a sua estreia na TV brasileira por assinatura , como no Canal Brasil e Telecine Cult, além de ter sido disponibilizado nas principais plataformas de Video on Demand, como Google Play, Youtube Filmes, iTunes, entre outros.

No elenco, está o jovem e talentoso ator e músico Thalles Cabral que interpreta o personagem título (Thalles atuou na novela da Rede Globo, Amor à Vida (2014), como Jonathan, o filho do personagem Félix, interpretado por Mateus Solano), além dos gaúchos Nelson Diniz, Liane Venturella, Mirna Spritzer, Leonardo Machado, Lorena Lorenzo, mais um grupo de jovens e promissores atores e atrizes. O filme é bilíngue, português e inglês, seguindo os originais dos registros de diálogos, textos e composições deixados por YONLU.



YONLU também iniciou o ano de 2022 chegando em mais plateias ao redor do mundo e ampliando seu circuito exibidor, além de continuar sendo selecionado para importantes festivais internacionais de cinema.



Recentemente, o filme ganhou o prêmio da crítica do júri de longametragem do Festival Internacional de Cinema Golden Gate, em São José, Califórnia, Estados Unidos. Após a premiação, YONLU recebeu o convite da empresa californiana Net Effect Media para ser distribuído internacionalmente em plataforma de Video on Demand para todos os continentes, por alguns meses.



Ainda nos Estados Unidos, YONLU iniciou o 2022 na seleção oficial do Festival Internacional de Cinema Santa Mônica, Califórnia. Segundo o próprio festival, “é a principal vitrine do cinema independente americano e internacional, exibe filmes novos, inovadores e atraentes”.

No Brasil, YONLU começou o ano também fazendo parte do catálogo do mais novo serviço de streaming voltado exclusivamente para exibir produções gaúchas, a recém lançada plataforma Sulflix, uma iniciativa gaúcha que pode ser acessada pelo site e app próprios, disponíveis nas lojas oficiais.



Até o início de 2022, YONLU contabilizou a seleção oficial em mais de 26 festivais de cinema, entre os internacionais e nacionais, e uma dezena de prêmios, entre eles: Prêmio da Crítica (Abraccine) de Melhor Filme de LongaMetragem Brasileiro de Diretor Estreante, na Mostra Internacional de Cinema

de São Paulo (SP, Brasil), Prêmio de Melhor Diretor Estreante (Los Angeles, EUA), Prêmio de Melhor Roteiro de Longa-Metragem (Chile), Melhor Filme (Austrália), Melhor Ator (Holanda), Prêmio Humanidade (Holanda), Melhor Ator (Itália), Prêmio da Crítica de Longa-Metragem (EUA), Prêmio de Melhor Filme e

Prêmio da Imprensa, no Festival Internacional de Cinema da Fronteira (Bagé, RS, Brasil).



Em 2019, YONLU esteve entre os 22 filmes brasileiros que foram habilitados a concorrerem à vaga brasileira ao Oscar de Filme Estrangeiro. Nessa disputa, o filme não foi o escolhido como o representante brasileiro. Mas, como diz seu diretor, Hique Montanari, “sabíamos que esse trajeto seria longo demais, mas só a sua paisagem já valeria a pena”.

Em breve, a produção do evento em Alegrete divulgará na imprensa local as informações atualizadas sobre a exibição do filme na cidade.