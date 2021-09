YouTube na prática; drops diário estreia em breve na Rádio Nativa FM

A jornalista Giovanna Alvarenga estreia na programação da Nativa FM Alegrete com dicas práticas sobre YouTube. Especialista em YouTube e certificada nos quatro cursos do Programa de Certificação pelo YouTube, a diretora estratégica de canais de grandes marcas como Sanremo e Augusto Cury, e que já gerenciou os canais do Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense, Ortopé, Sesc-RS, entre outros, vai compartilhar com a ouvintes dicas, novidades e tendências sobre a plataforma digital que mais cresce no Brasil.

Giovanna Alvarenga



Giovanna, que também é empresária, atua no mercado do audiovisual gaúcho há mais de 10 anos, sendo socia-cofundadora da agência Cuentos y Circo, sediada em Porto Alegre. A alegretense é formada em Jornalismo pela UFSM e Especialista em Estratégias e Processos em TV Digital pela UNISINOS, onde dá aulas como professora-convidada do curso de Especialização em Audiovisual e Convergência de Mídias. Ministrou cursos, seminários e workshops sobre YouTube e novas plataformas de comunicação nas diversas universidades do Brasil como UFSM, UFRGS, ESPM-SUL, PUCRS.