Zagueiro alegretense é contratado por equipe uruguaia

O atleta alegretense Yago Dorneles foi contratado pelo clube Artigas SAD para a disputa da terceira divisão do campeonato uruguaio.

O jovem zagueiro alegretense jogou o citadino de futebol de campo de Quaraí, onde foi monitorado pela comissão técnica do clube uruguaio. Yago foi um dos destaques da competição jogando pela equipe do Brasil(Quaraí) sendo indicado à seleção do campeonato.

Yago relatou que ficou muito feliz com o reconhecimento do seu trabalho e prometeu agarrar com unhas e dentes essa oportunidade.”Grande visibilidade, jogarei com amor à camiseta e procurarei sempre representar da melhor forma a camiseta do Artigas”, afirmou o zagueiro.

Ele relatou à redação do PAT que está muito feliz com essa nova experiência, jogar futebol em outro país numa cultura diferente era um dos meus objetivos.” O jogo no Uruguai, é um pouco diferente do Brasil, é um jogo de mais contato, mais físico, demorei um pouco pra me adaptar a esse jeito de jogar”, disse o alegretense.

Fotos: reprodução