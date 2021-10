Zona Leste sem água e sem energia elétrica em Alegrete

A informação no final do dia deste feriado, terça-feira(12), é de que uma máquina estava realizando um trabalho ao lado de um poste de energia e no momento da perfuração, ocorreu a queda do poste.

Desta forma, 5 mil clientes da RGE Sul, ficaram sem energia, na Zona Leste, atingindo alguns bairros, inclusive o Capão do Angico que tem poço artesiano e, por consequência , ocorreu a falta de água em vários pontos.

A informação sobre a RGE, repassada por um representanre da Companhia, foi de que algumas manobras foram realizadas para que o prejuízo seja o menor possível aos consumidores. Dos 5 mil, apenas 198 ainda permanecem sem energia.

Ainda não se sabe que empresa é responsável pela máquina que estava realizando a perfuração próximo ao poste.

Por outro lado, desde a manhã de hoje, devido à queima de uma bomba do poço artesiano (30), localizado na Avenida Caverá, sete bairros estão sem água, desde cedo. A equipe da Corsan está trabalhando, porém, a previsão de retorno do abastecimento é para o final da noite – a partir das 22h.

Os bairros que permanecem sem água, devido à queima da bomba, são: Getúlio Vargas, Airton Senna I, Airton Senna II, Nilo Soares Gonçalves, Nova Brasília, assim como, o Balneário Caverá e a Avenida Caverá.

Cristiano Machado, gerente da Corsan, lamenta o ocorrido em um dia que as pessoas ficaram em suas casas, feriado, mas pontua que foi algo que está alheio a toda programação da companhia, pois a bomba queimou durante a madrugada.

Ele esclarece que os outros bairros da Zona Leste que ficaram sem água no final desta tarde, não é problema no poço, como ocorreu pela manhã e foi solucionado, agora, é devido à falta de luz. Sendo assim, o desabastecimento para esses cliente depende do retorno da energia.