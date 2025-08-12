Zootecnia de Universidade do México faz intercâmbio com agropecuárias de Alegrete e IFFar

Entre os dias 13 e 19 de agosto, a AGV Consultoria Agropecuária estará promovendo a 2ª Gira Técnica com Mexicanos. A iniciativa reúne professores e estudantes do curso de Zootecnia da Universidade Autónoma Chapingo, no México.

A atividade tem como principal objetivo apresentar aos visitantes o funcionamento do agronegócio brasileiro, com foco nas cadeias produtivas da pecuária e da agricultura desenvolvidas na região sul do país, especialmente nos sistemas de produções extensivas.

Durante a programação, o grupo participa de visitas a propriedades rurais e instituições nos municípios de Alegrete, Quaraí, Uruguaiana e Caçapava do Sul. A comitiva também visitará o Instituto Federal Farroupilha – Campus Alegrete, promovendo o intercâmbio de conhecimentos entre as instituições.

A ação reforça o papel do Brasil como referência no setor agropecuário e contribui para o fortalecimento das relações técnicas e acadêmicas internacionais, além de valorizar o potencial produtivo da região.