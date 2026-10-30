Zucco esclarece integração de secretarias no RS

Governo eleito afirma que mudança não reduzirá políticas para agricultura familiar

30 de outubro de 2026 Flaviane Antolini Agro, Alegrete, Destaque, Educação, Notícias, Política 0

A equipe do governador eleito do Rio Grande do Sul, Luciano Zucco, afirmou que a proposta de unificação das secretarias estaduais da Agricultura e do Desenvolvimento Rural não implicará cortes nas políticas públicas nem diminuição da assistência oferecida aos agricultores familiares. Conforme esclarecimento divulgado em nota, a iniciativa busca aprimorar a estrutura administrativa do Estado e otimizar os recursos públicos diante das dificuldades financeiras enfrentadas pelo governo gaúcho.

A reorganização das pastas faz parte das propostas apresentadas por Zucco durante a campanha eleitoral. Com a mudança, a Secretaria da Agricultura deverá concentrar o atendimento aos diferentes setores da produção agropecuária, levando em consideração as particularidades e necessidades de cada atividade desenvolvida no campo.

No comunicado, o governo eleito destacou que a agricultura familiar seguirá recebendo atenção por meio dos programas e ações estaduais destinados ao desenvolvimento rural. A equipe também ressaltou o papel fundamental dos pequenos produtores na economia gaúcha, tanto pela geração de trabalho e renda quanto pela contribuição para a manutenção de milhares de famílias em diversas regiões do Rio Grande do Sul.

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Outro ponto mencionado foi o compromisso da futura administração com as dificuldades enfrentadas pelos produtores rurais. Entre as questões consideradas prioritárias está a busca por medidas que possam auxiliar agricultores e pecuaristas a superar o cenário de endividamento no setor.

Ainda conforme a nota, Luciano Zucco e o futuro titular da Secretaria da Agricultura deverão promover, nos próximos dias, um encontro com representantes da agricultura familiar. A reunião terá como finalidade ouvir reivindicações, conhecer as principais dificuldades da categoria e receber propostas que possam contribuir para a elaboração das ações do próximo governo.

A equipe de transição reiterou que a integração das estruturas administrativas possui caráter organizacional e não representa o abandono das políticas voltadas ao meio rural. A intenção, segundo o governo eleito, é manter o suporte aos diferentes segmentos da agropecuária gaúcha, buscando uma gestão mais eficiente sem deixar de atender às necessidades dos agricultores familiares.

Fonte: Agrolink

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