Zucco esclarece integração de secretarias no RS

A equipe do governador eleito do Rio Grande do Sul, Luciano Zucco, afirmou que a proposta de unificação das secretarias estaduais da Agricultura e do Desenvolvimento Rural não implicará cortes nas políticas públicas nem diminuição da assistência oferecida aos agricultores familiares. Conforme esclarecimento divulgado em nota, a iniciativa busca aprimorar a estrutura administrativa do Estado e otimizar os recursos públicos diante das dificuldades financeiras enfrentadas pelo governo gaúcho.

A reorganização das pastas faz parte das propostas apresentadas por Zucco durante a campanha eleitoral. Com a mudança, a Secretaria da Agricultura deverá concentrar o atendimento aos diferentes setores da produção agropecuária, levando em consideração as particularidades e necessidades de cada atividade desenvolvida no campo.

No comunicado, o governo eleito destacou que a agricultura familiar seguirá recebendo atenção por meio dos programas e ações estaduais destinados ao desenvolvimento rural. A equipe também ressaltou o papel fundamental dos pequenos produtores na economia gaúcha, tanto pela geração de trabalho e renda quanto pela contribuição para a manutenção de milhares de famílias em diversas regiões do Rio Grande do Sul.

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Outro ponto mencionado foi o compromisso da futura administração com as dificuldades enfrentadas pelos produtores rurais. Entre as questões consideradas prioritárias está a busca por medidas que possam auxiliar agricultores e pecuaristas a superar o cenário de endividamento no setor.

Ainda conforme a nota, Luciano Zucco e o futuro titular da Secretaria da Agricultura deverão promover, nos próximos dias, um encontro com representantes da agricultura familiar. A reunião terá como finalidade ouvir reivindicações, conhecer as principais dificuldades da categoria e receber propostas que possam contribuir para a elaboração das ações do próximo governo.

A equipe de transição reiterou que a integração das estruturas administrativas possui caráter organizacional e não representa o abandono das políticas voltadas ao meio rural. A intenção, segundo o governo eleito, é manter o suporte aos diferentes segmentos da agropecuária gaúcha, buscando uma gestão mais eficiente sem deixar de atender às necessidades dos agricultores familiares.

Fonte: Agrolink