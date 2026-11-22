A tragédia provocada pelo forte temporal que atingiu Tupanciretã, na madrugada de sexta-feira (20), mobilizou autoridades estaduais e federais. Entre elas, o governador eleito do Rio Grande do Sul, Luciano Zucco, que manifestou solidariedade à população e iniciou articulações para garantir apoio ao município.

Na sexta-feira, Zucco manteve contato com o ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Waldez Góes, com o deputado federal Paulo Pimenta e com representantes da Defesa Civil Nacional. O objetivo foi somar esforços para agilizar o atendimento às famílias atingidas e buscar recursos para a recuperação da cidade.

No sábado (21), Zucco esteve em Tupanciretã para acompanhar de perto a dimensão dos estragos e verificar as principais necessidades da comunidade. A agenda também contou com a presença do ministro Waldez Góes e de representantes da Defesa Civil.

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O governador eleito reafirmou seu compromisso de trabalhar em conjunto com a administração municipal, liderada pelo prefeito Gustavo Herter Terra, para contribuir com a recuperação e reconstrução do município.

A gravidade da situação levou o Governo Federal a reconhecer o estado de calamidade pública em Tupanciretã. A partir da medida, foram iniciados os trabalhos para elaboração de planos de ajuda humanitária, limpeza urbana, recuperação de moradias e reconstrução da infraestrutura pública.

A tragédia deixou um cenário de destruição, com milhares de residências danificadas, além de prejuízos em prédios públicos e serviços essenciais.

Diante da dimensão dos danos, Zucco destacou a importância da união entre os governos, independentemente de diferenças políticas, para garantir assistência à população.

A reconstrução de Tupanciretã será um desafio que exigirá união de esforços, planejamento e rapidez na chegada dos recursos. Neste momento, a prioridade é garantir assistência às famílias atingidas e criar condições para que a comunidade possa retomar sua rotina.