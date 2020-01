Grêmio sofre a virada do Palmeiras e Coritiba passa pelo Defensor na 4ª rodada do Efipan

A 4ª rodada do Efipan contabilizou mais três jogos na noite de segunda-feira (20).

O time de Marmeleiro, Azuriz ficou num empate sem gols com o Paraná, o encontro de clubes paranaenses não empolgou. Jogo sem muita emoção frustou o reduzido público no estádio Farroupilha.

Na segunda partida da noite o Coritiba encarou o Defensor. O terceiro jogo de ambas equipes foi disputado e o Coxa se saiu melhor. No primeiro tempo, Gabriel Costa anotou o gol do Coritiba em bela cobrança de falta, aos 19 minutos de jogo.

Na etapa final, os paranaenses deram o golpe final nos paraguaios. Logo aos onze minutos do 2º tempo, João Vitor sacramentou a vitória do Coxa por 2 a 0.

O destaque da rodada ficou por conta do confronto entre Palmeiras e Grêmio. Reeditando a final de 2019, o jogo contou com a torcida gremista que empurrou o atual campeão para cima dos paulistas.

Um jogo eletrizante e de muita intensidade. O tricolor gaúcho tentou marcar o adversário no campo de ataque, mas um duelo defensivo foi a tônica do primeiro tempo. O jogo ficou parado por aproximadamente 5 minutos, para atendimento médico.

No 2º tempo, o Grêmio voltou diferente e a conversa no intervalo surtiu efeito. Camilo abriu o placar aos 9 minutos para delírio do torcedor gremista. Mas não demorou muito para reação do Verdão. De pênalti Luis Guilherme deixou tudo igual.

O Palmeiras trocou o time e levou um contragolpe que poderia ser decisivo no jogo. Penalidade assinalada em favor dos gaúchos aos 16 minutos, foi desperdiçada pelo Grêmio.

O erro custou caro para o atual campeão do Efipan, nos acréscimos, Endrick fez o gol da vitória palmeirense de virada em cima do Grêmio, 2 a 1.

Na classificação após a 4ª rodada, o Athletico lidera com seis pontos ganhos nos critérios técnicos. Coritiba e Palmeiras vem logo em seguida com seis pontos cada um.

Internacional, Grêmio e Defensor somam três pontos cada. Azuriz e Flamengo de Alegrete com um ponto cada fecham o G8 do torneio.

Rodada de terça-feira (21):

19 h – Defensor x Alianza Lima

20 h 20 min – Athletico x Grêmio

21 h 40 min – Juventude x Internacional

Júlio Cesar Santos Fotos: Clélia Liscano e Grêmio (divulgação)