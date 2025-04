Alunos da Unipampa demonstram tecnologias criadas em cursos de Alegrete

A Unipampa se fez representada no parque Doutor Lauro Dornelles por ocasião do 3º Festival da Linguiça demostrando projetos de todo os cursos da universidade-campus de Alegrete.

Estudantes dos cursos de Engenharia de Software e Ciência da Computação estavam demonstrando no estande da Unipampa, no Galpão de Negócios da Feira, um óculos da realidade virtual em que você pode ir a um ambiente por essa realidade que tecnologia possibilita explorar.

Alunos da Unipampa demonstrando projetos

André Luis Gomes Medeiros, estudante do 5º semestre de Engenharia de Software mostra que ao colocar o equipamento a pessoa além do tur virtual pela Unipampa, pode ainda acessar um jogo em que uma pessoa assiste notícias e as transcreve no dia seguinte. O acadêmico de Juiz de Fora (MG), diz que para comunidade saber mais sobre os projetos dos cursos deve visitar o campus da Unipampa aqui na cidade, tem muitos projetos sendo desenvolvidos em todo os sete cursos do campus de Alegrete.