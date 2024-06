Aristeu Santos Paim, ex-ferroviário e atleta, morre aos 86 anos

O aposentado dedicou boa parte de sua vida profissional ao Porto Seco de Uruguaiana, considerado o maior da América Latina. Ele dividiu seu tempo entre Uruguaiana e Alegrete, além de conhecer inúmeros municípios ao longo de sua carreira como metalúrgico, contribuindo na construção de diversas pontes e poços artesianos.

No futebol, sua trajetória é marcante. Aristeu iniciou no juvenil do Flamengo e posteriormente atuou como profissional no Guarani, onde conquistou vários títulos. Durante sua carreira, conheceu muitos jogadores importantes que passaram pelo Estádio Farroupilha e outras cidades. Ele também jogou no time amador Brasil – Ferroviários.

Conhecido como Tuca, ele é lembrado por sua contribuição ao futebol e pelas histórias que colecionou ao longo de sua vida. Aos 83 anos, ele enfrentou o desafio de andar de bicicleta, visto que sua carteira de habilitação não foi renovada devido à idade, porém, sua caminhonete D-20 dos anos 80 permanece no pátio de sua residência como uma relíquia.

As últimas homenagens a Aristeu Santos Paim estão sendo prestadas pela Funerária Angelos, na Rua Daltro Filho, 220, Centro. O sepultamento ocorrerá às 16h desta quinta-feira, 20 de junho, no Cemitério Municipal de Alegrete.