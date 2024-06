Grupo de alegretenses faz ponte cultural entre a terceira capital farroupilha e Parintins no Amazonas

A participação do alegrentense Matteus Amaral no BBB 24 e seu envolvimento com a manauara Izabelli Nogueira mostrou a cultura dos dois estados extremos no mapa da federação e despertou o interesse dos gaúchos em conhecer a cultura daquele estado do Norte do país. E a ponte cultural fortalecida pela Expedição Amazônia da emprea GIVITUR, de Alegrete, possibilitou a um grupo de alegretenses conhecer Manaus e Parintins onde acontece o festival dos bois Garantidoss e Caprichoso

A viagem de turismo conecta as culturas do Sul e do Norte do Brasil e não faltou bandeira do RS em palcos de Manaus e Parintins.

E de 13 a 22 de junho, 39 aventureiros alegretenses estão explorando as belezas naturais e a rica cultura da Amazônia, com destaque para a visita à cidade de Parintins, no Amazonas.

Alegrete e Parintins, cidades distantes geograficamente, mas unidas por uma forte conexão cultural, viram seus laços se estreitar neste ano. A participação de Isabelle e Matteus, ex-participantes do BBB24, contribuiu para grande visibilidade das duas cidades, evidenciando suas peculiaridades, potenciais e o amor de sua população pelas tradições.



A Expedição Amazônia 2024 tem o objetivo de promover o intercâmbio cultural entre as regiões, além de oferecer aos participantes uma experiência única de imersão na floresta amazônica. A programação inclui visitas a aldeias indígenas, safaris ecológicos, passeios em cachoeiras, city tours históricos e culturais, e a oportunidade de presenciar o tradicional Festival Folclórico de Parintins, com seus bois Garantido e Caprichoso.

Em Parintins, a recepção aos gaúchos de Alegrete foi calorosa e espetacular. A cidade, conhecida como a “Cidade dos Bois”, recebeu os visitantes com música, dança e muita hospitalidade. A GIVITUR destaca a importância dessa troca cultural.

A Expedição Amazônia 2024 da GIVITUR é mais do que uma viagem, é uma ponte cultural que fortalece os laços entre Alegrete e Parintins, unindo o Sul e o Norte do Brasil em uma experiência inesquecível.

Andreia Carneiro, Delegada Regional Adjunta de Saúde, que integra o grupo destacou a hospitalidade do povo com os gaúchos e a variedade de pratos típicos. “A natureza é magnifica e a cultura deles é algo ímpar neste gigante Brasil”, destaca.



