Chegou em Alegrete! Bioclean – produtos de limpeza direto de fábrica

Inaugurou, Bioclean – produtos de limpeza direto de fábrica. A loja é a 17ª da sua rede em todo o Estado do Rio Grande do Sul.



A empresa é marca renomada no mercado e apresenta o melhor custo/benefício para os seus clientes com produtos de altíssima qualidade, cuidado na escolha das matérias-primas, com preço ainda melhor e o atendimento diferenciado.



Os empresários Eva Ramos e Wilson Roquete juntamente com a sua equipe recepcionaram os clientes e amigos que estiveram no local e desde então não pararam mais. Uma constatação da carência deste segmento na cidade e aprovação unânime do público.



Bioclean chega para somar e contribuir ainda mais com o desenvolvimento da cidade, gerar emprego, renda e facilitar a vida da dona de casa e do empresário que investia “valores absurdos” em produtos de limpeza.



Bioclean oferece uma ampla linda de produtos concentrados para sua casa e empresa. Produtos eficazes para aquela limpeza pesada, desinfecção, automotiva até os perfumadores de ambiente para deixar sua casa com aquele aroma que acolhe e aconchega.



Produtos concentrados:

• Limpeza geral;

• Lavanderia;

• Automotiva;

• Tratamento de piscinas;

• Pisos;

• Desinfecção;

• Higiene pessoal;

• Perfumadores;

• Acessórios e muito mais. Bioclean – o seu mercado de produtos de limpeza. Aproveite e adquira os kits promocionais de inauguração!

Endereço: Rua Venâncio Aires, 31 – centro de Alegrete (diagonal ao Peruzzo Supermercados).



Horário de atendimento:

Segunda a sexta-feira: Das 8h30 às 19h

Aos sábados: das 8h30 às 17h

Aline Menezes