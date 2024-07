Ação da Brigada Militar identifica e prende criminosos após furto em loja na Rua Dos Andradas

Na madrugada desta quarta-feira (10), por volta das 3h, um indivíduo arremessou uma pedra contra a vitrine de uma loja de eletrônicos na Rua Dos Andradas, na região central de Alegrete. Após, furtou cerca de R$ 400 em mercadorias, escondeu o material em um contêiner e, pouco tempo depois, colocou os itens em uma caixa e seguiu em direção à Zona Leste da cidade.

Assim que os policiais militares foram informados sobre o ocorrido, por volta das 6h, iniciaram uma ação com base nas imagens fornecidas pelo Centro Integrado de Operações de Segurança Pública (Ciosp) e pela empresária dona da loja. Em menos de quatro horas, os PMs identificaram o autor do furto de 23 anos, já conhecido no meio policial, pelas imagens de segurança.

O indivíduo foi abordado chegando em casa na Invasão da Antiga Britadeira. Ele estava com as mesmas roupas utilizadas durante o furto e, ao ser questionado, confessou o crime. Ele também revelou para quem havia vendido os produtos.

Seguindo as informações, a guarnição foi até um endereço no bairro Promorar, onde encontraram o um dos compradores. O homem de 39 anos confirmou ter adquirido os produtos, alegando desconhecer que eram furtados, e entregou os itens. Outro acusado de 54 anos no mesmo bairro foi identificado por ter comprado um fone de ouvido por R$ 10.

O trio foi encaminhado à delegacia de polícia, onde a Delegada Fernanda Mendonça destacou o lapso temporal entre o furto e as prisões, desta forma, foi realizado um registro simples, e todos foram ouvidos e liberados em seguida. Os produtos furtados foram recuperados e entregues à proprietária da loja, que afirmou que o prejuízo ultrapassa R$ 4 mil. De acordo com a Brigada Militar, todos os envolvidos têm antecedentes criminais. Os receptadores, que têm envolvimento com tráfico de drogas, estão cumprindo pena com o uso de monitoramento eletrônico (tornozeleira).