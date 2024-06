Colisão entre Fiat Toro e moto deixa dois feridos no Centro de Alegrete

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

O acidente aconteceu quando a motociclista reduziu a velocidade para permitir a saída de um veículo de uma garagem. Neste momento, foi atingida pela Fiat Toro, conduzida por um homem que vinha logo atrás.

Suspeito de atirar no rosto de um homem é preso em Alegrete; vítima está em estado grave

Com o impacto, parte da Honda foi parar embaixo da caminhonete, desta forma, a mulher que pilotava a moto e o passageiro sofreram ferimentos e foram socorridos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), sendo encaminhados ao hospital. O condutor do Fiat Toro não sofreu ferimentos. A Brigada Militar atendeu a ocorrência com apoio da Guarda Municipal.