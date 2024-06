Suspeito de atirar no rosto de um homem é preso em Alegrete; vítima está em estado grave

O crime ocorreu na noite de terça-feira, quando um homem foi alvejado no rosto por um disparo de arma de fogo em frente à sua residência, no bairro Sepé Tiaraju. O autor do disparo fugiu em seguida. A vítima foi socorrida e permanece hospitalizada em estado grave. Após diligências, a equipe de investigação confirmou a identidade do possível autor do crime e, diante das circunstâncias, solicitou ao Poder Judiciário a sua prisão, além de mandados de busca e apreensão em duas residências. O pedido foi deferido, e os mandados foram cumpridos hoje.

Homem é preso com arma e grande quantidade de munição em Manoel Viana

O preso, de 29 anos, possui antecedentes por furto, roubo majorado, desobediência, posse ilegal de arma de fogo de uso restrito, tráfico de drogas, entre outros crimes. Após cumpridas as exigências legais, ele foi encaminhado à DPPA para interrogatório e, posteriormente, ao Presídio Estadual de Alegrete.

Denúncias à Polícia Civil em Alegrete (sigilo garantido):

(55) 3427-0300 (plantão)

(55) 98451-1689 (WhatsApp)