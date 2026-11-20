A arte, a cultura e as tradições gaúchas estão representadas por Alegrete no 39º Encontro de Artes e Tradição Gaúcha (ENART), realizado de 20 a 22 de novembro de 2026, no Parque da Oktoberfest, em Santa Cruz do Sul. Considerado o maior festival de arte amadora da América Latina, o evento reúne milhares de artistas e competidores de diferentes regiões do Rio Grande do Sul em uma programação que contempla 24 modalidades artísticas.

Promovido pelo Movimento Tradicionalista Gaúcho (MTG), o ENART chega à sua 39ª edição reunindo aproximadamente 4,5 mil competidores, que participam das apresentações e disputas distribuídas em nove palcos simultâneos ao longo do fim de semana. O acesso do público é gratuito.

Entre as entidades que representam o tradicionalismo alegretense está o Grupo Nativista Ibirapuitã (GNI), que participa da Força A, no Bloco 4, com uma delegação de 45 bailarinos. O grupo será o primeiro do seu bloco a subir ao palco na tarde de sábado, apresentando a coreografia “Depois do Último Abraço”, que dá continuidade à história desenvolvida pela entidade na edição de 2025.

Para acompanhar e incentivar os integrantes, pais, familiares e amigos organizaram uma equipe de apoio e lotaram um ônibus com destino a Santa Cruz do Sul. A mobilização demonstra o envolvimento da comunidade com o trabalho artístico e cultural desenvolvido pelo grupo, além de reforçar a importância do apoio às entidades que levam o nome de Alegrete aos grandes eventos do tradicionalismo gaúcho.

“Depois do Último Abraço”: uma história de família, sacrifício e redenção

A proposta artística do Grupo Nativista Ibirapuitã apresenta uma narrativa marcada por conflitos familiares, reconciliação, perdão e amor. Com o tema “Depois do Último Abraço”, a coreografia dá sequência à história apresentada em 2025 e retrata a reconstrução dos laços entre dois irmãos após a morte do pai.

Na entrada, Inácio retorna à estância e reencontra o irmão mais velho, iniciando um processo de reaproximação e de resgate dos costumes campeiros. Mercedes, companheira de Inácio, também passa a se adaptar à vida no campo, embora seu passado esconda uma ameaça.

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O desfecho da apresentação reserva um momento de grande emoção. O pai de Mercedes chega da Argentina com a intenção de levá-la de volta, provocando um confronto. Os irmãos se unem para defender a família, mas, no momento decisivo, o mais velho sacrifica a própria vida ao receber o golpe que seria destinado a Inácio, protegendo-o em um último abraço.

Ao vestir o pala do irmão, Inácio assume o legado familiar e compreende que a verdadeira herança não está nas terras, mas no amor, na união e nos laços construídos ao longo da vida. A história reúne elementos de orgulho, perdão, sacrifício e redenção, levando ao palco uma narrativa que valoriza os sentimentos e os vínculos familiares.

A coreografia tem assinatura de Ben Hur de Barros, com os instrutores Rafael Machado, Tayara Carús, Rodrigo Gil, Ana Morcelli e Rogério Ramires. A coordenação geral do grupo está a cargo de Adriani Blaskesi.

Alegrete também disputa modalidades individuais

Além da participação na dança tradicional, Alegrete conta com representantes em diferentes modalidades individuais do festival.

Pelo Grupo Nativista Ibirapuitã, Elvio Sanhudo Morais participa da modalidade de declamação masculina. Na mesma categoria, Darcy Pereira da Silva Neto representa o CFTG, ampliando a presença alegretense na disputa. Heloísa Cabreira Brum do GNI disputa a modalidade de Violão.

Na modalidade de solista vocal feminino, Mariana dos Santos Rohãn representa o CTG Vaqueanos da Fronteira, levando ao palco a interpretação musical e a representatividade artística da entidade.

Outro destaque da delegação alegretense é o trovador Aldori Tito, do CTG Farroupilha, que participa das modalidades de trova Estilo Gildo de Freitas e Mi Maior de Gavetão.

Com uma trajetória de conquistas no ENART, Aldori já foi campeão em três oportunidades no Estilo Gildo de Freitas, nos anos de 2012, 2014 e 2015. Em 2016, também conquistou o título na modalidade de trova de Martelo, resultados que marcam sua participação na história do festival.

Tradição e representatividade

A participação das entidades alegretenses no ENART representa o trabalho desenvolvido durante todo o ano por bailarinos, instrutores, músicos, declamadores, trovadores, coordenadores, familiares e apoiadores. A preparação envolve dedicação, ensaios e o compromisso de preservar e valorizar as manifestações culturais que constituem a identidade gaúcha.

O 39º ENART segue até domingo, 22 de novembro, reunindo diferentes gerações em torno da música, da dança, da poesia e das tradições gaúchas, em uma grande celebração da arte e da identidade cultural do Rio Grande do Sul.