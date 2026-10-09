Ocorrência envolvendo Guarda Municipal na Rodoviária está sob apuração administrativa

Durante a sessão ordinária da Câmara de Vereadores de Alegrete, realizada na quinta-feira (8), o vereador Eder Fioravante denunciou um suposto excesso de força durante uma abordagem realizada por agentes da Guarda Municipal.

Na tribuna, o parlamentar apresentou dois vídeos de câmeras de segurança que, segundo ele, registram a abordagem a um cidadão. Fioravante afirmou que as imagens mostram agressões físicas contra o homem e defendeu a apuração da conduta dos servidores envolvidos.

Leia mais: Canto Farroupilha começa nesta sexta-feira em Alegrete com shows e programação até domingo

Ao se manifestar sobre o caso, o vereador ressaltou que a atuação da Guarda Municipal deve priorizar a prevenção, a orientação e o atendimento à comunidade. Ele citou a importância da presença dos agentes no trânsito, nas escolas e nos bairros, auxiliando a população.

“Precisamos da guarda no trânsito, nas escolas e nas vilas ajudando a população. Não precisamos de uma atuação ostensiva e abusiva”, afirmou.

O parlamentar também anunciou que solicitará a abertura de uma sindicância administrativa para apurar os fatos e verificar a conduta dos agentes envolvidos na ocorrência.

“Isso é inadmissível! Queremos e precisamos de uma Guarda Municipal que auxilie o cidadão, que seja preventiva. Só assim teremos uma cidade segura”, declarou.

Secretaria confirma procedimento administrativo

Em contato com a reportagem, o secretário municipal de Segurança Pública, Uilian Rodolfo Almeida, informou que a ocorrência envolvendo a Guarda Municipal na Estação Rodoviária de Alegrete está sendo apurada por meio de procedimento administrativo instaurado em 22 de setembro de 2026, no âmbito da Corregedoria da Guarda Municipal.

Segundo Almeida, a investigação é conduzida pela Corregedoria, composta por servidor de carreira. Os trabalhos incluem a realização de oitivas, o registro formal das declarações em atas e outras diligências consideradas necessárias para esclarecer as circunstâncias da abordagem.

O secretário também destacou que o procedimento observa os princípios do contraditório e da ampla defesa, assegurando aos envolvidos o direito de apresentar suas versões e manifestações.

De acordo com Almeida, a apuração busca garantir que os fatos sejam examinados de maneira técnica, responsável e isenta.