Diagnóstico de TEA e TDAH: A importância da avaliação neuropsicológica infantil e adolescente

Cada vez mais a avaliação neuropsicológica se faz presente na avaliação de transtornos de neurodesenvolvimento. É um processo avaliativo feito em um curto período que irá avaliar dificuldades, potencialidades e, caso atenda os critérios, sugerir uma hipótese diagnóstica.

Feita exclusivamente por psicólogos, ela consiste em entrevista com familiares, aplicação de testagens, análise destes testes, análise do paciente, conversa com a escola.

Ela pode ser tanto indicação médica ou de outro profissional, quanto procurada pela família. Ao final da avaliação o psicólogo é precisa entregar o laudo, explicando o passo a passo do processo avaliativo, com orientações, encaminhamentos, a hipótese diagnóstica e esclarecimento de dúvidas.

A primeira conversa é com a família, para entender a demanda, esclarecer as primeiras dúvidas, explicar como será o processo avaliativo.

No Fluir Alegrete você encontra avaliação em todas as fases da vida, com profissionais capacitados. A avaliação de crianças e adolescentes é realizada pelo psicólogo Gabriel Blaskesi, que possui formação em avaliação neuropsicológica.

