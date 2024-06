Das três chapas, duas não foram homologadas para a eleição do Sindicato dos Municipários de Alegrete

Share on Email

A homologação estava prevista para o dia 17, mas, segundo os candidatos a presidente das chapas 2 e 3, apenas a chapa encabeçada pelo atual presidente Ângelo Tertuliano foi homologada.

Novamente, essa eleição apresentou problemas mesmo antes da votação, que será no dia 21. A medida tomada pelas chapas que não foram homologadas foi entrar com uma ação no Ministério Público.

As chapas 2 e 3 conseguiram os 36 integrantes, conforme prevê o edital, enquanto a chapa 1 não estava completa, segundo os integrantes das outras duas chapas que se inscreveram para este pleito.

O atual presidente, Ângelo Tertuliano, alegou que as chapas não cumpriram o edital, incluindo pessoas que estariam aposentadas e não seriam sócias do Sindicato, como no caso da chapa 2, de Alaerte Corteline. A chapa 3, de Luis Euclides, foi entregue sem a assinatura dos integrantes, informou Tertuliano.

A previsão é que, nesta tarde (18), as chapas que não foram homologadas para a eleição do Sindicato dos Municipários tenham uma reunião com o Ministério Público de Alegrete.

Servidores municipais comentaram que é necessário ter um Sindicato com sede e representatividade de todos os servidores da Prefeitura, que totalizam duas mil pessoas.