O frio deve se acentuar com o reforço de ar polar nos próximos dias em Alegrete

No entanto, segundo a MetSul Meteorologia, a região da Fronteira Oeste receberá na próxima sexta-feira um “reforço” de ar de origem polar, o que deve derrubar as mínimas no território gaúcho.

A terça-feira (09) ficou marcada pelo frio extremo e de uma intensidade raramente vista na história recente, registrado no Oeste, Centro e, especialmente, no Sul gaúcho no começo do dia, marcando o pico da força da onda de frio. O frio se concentrou nessas regiões devido ao tempo aberto e seco. A estação meteorológica de baixada em Pinheiro Machado, na Serra do Sudeste, registrou impressionantes -9,1ºC, a mínima do ano no Estado e no Sul do Brasil. Mesmo à tarde, o frio não deu trégua, com marcas atípicas para o horário, tão baixas quanto 1ºC em Gramado às 15h. A 3ª Capital Farroupilha teve termômetros com marcas de -2ºC na madrugada e durante o dia não avançou dos 10ºC.

Em Alegrete, o ar polar será reforçado, o que deve ocasionar uma nova queda de temperaturas, com marcas ficando abaixo de 0ºC. Nesta quarta, a máxima não passa dos 12ºC, o que deve acontecer pelo menos até domingo (14). As mínimas de hoje até o fim de semana serão inferiores a 4ºC, podendo, nas madrugadas, despencar para a casa dos -4ºC.

De acordo com as previsões meteorológicas, o cenário gélido deverá permanecer até a próxima segunda-feira em áreas do interior.